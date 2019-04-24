«Рубин» и «Уфа» разошлись миром в матче чемпионата России по футболуКрасная весна 01:42

Казанский «Рубин» и футбольный клуб «Уфа» сыграли вничью 24 апреля в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Счет в матче под занавес первого тайма открыл игрок «Уфы» Онржей Ванек. «Рубин» смог отыграться на 74-й минуте.

«Рубин» и «Уфа» разошлись миром в матче чемпионата России по футболу

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