Футбол

Чемпионат России. «Уфа» в гостях сыграла вничью с «Рубином»Горобзор.ру вчера в 14:30

Рубин — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
4′
21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
33′
Егор Сорокин
35′
45′+2′
Данил Круговой
67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
69′
69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
83′
Роман Акбашев
84′
Сегодня в матче 25-го тура чемпионата России футбольный клуб «Уфа» в гостях сыграл вничью с «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме опасных моментов ни у одной из команд не было. Уфимцы забили первый гол перед самым перерывом в дополнительное время.
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