Футбол
Чемпионат России. «Уфа» в гостях сыграла вничью с «Рубином»Горобзор.ру вчера в 14:30
Павел Могилевец
|4′
|21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|33′
Егор Сорокин
|35′
|45′+2′
Данил Круговой
|67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
|69′
|69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
|72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|83′
Роман Акбашев
|84′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
12
Калинин
9
Акбашев
6
Башкиров
15
Коновалов
65
Сагитов
10
Полоз
31
Беленов
17
Живоглядов
3
Аликин
4
Никитин
5
Йокич
56
Круговой
29
Тилль
19
Пауревич
8
Карп
44
Игбоун
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Сегодня в матче 25-го тура чемпионата России футбольный клуб «Уфа» в гостях сыграл вничью с «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме опасных моментов ни у одной из команд не было. Уфимцы забили первый гол перед самым перерывом в дополнительное время.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Renault представил новый электрический фургон Kangoo
Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).
Обновлено вчера в 02:43
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Прозрачная еще не значит чистая
В испытательный центр контроля качества воды МУП «Водоочистка» ежедневно доставляется не менее трех десятков проб.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 23:13
Транспорт
Получение водительских прав ужесточат
Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:20
Религия
Православные христиане отмечают Чистый четверг
Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
Гол в ворота своего бывшего клуба отправил Джастин Уильямс. «Каролина» стала последним участником второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено 23 апреля в 23:35
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой рассказала, что станет с платьями певицы
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Упавший с дерева гусь сбил девушку с мотоцикла
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку. Инцидент произошел 21 апреля в уезде Лодянь китайской провинции Гуйчжоу и попал на видео.
Обновлено 23 апреля в 10:38
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Названа сумма ущерба от пожаров в Забайкалье
Врио главы Забайкальского края Александр Осипов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ущерб от пожаров в регионе достиг миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
В МВД предложили убрать из УК статью о преднамеренном банкротстве
Идея об исключении из Уголовного кодекса статей о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197) прозвучала в среду на заседании президиума Общественного совета при министерстве, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:52
Космос
Попрощаться не успеем. Что будет, если взорвётся Солнце
Если Земля и не сгорит, то может покинуть Солнечную систему, точнее то, что от неё останется, и превратится в планету-бродягу Конец света в прямом эфире Если Солнце взорвётся так, как представляют себе это кинорежиссёры и писатели-фантасты, то планета не превратится в пар.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин, который ранее в четверг провел в Чите совещание по ликвидации последствий природных пожаров, прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Анжелика Варум смирилась с изменами Леонида Агутина
Звездная семейная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум со стороны всегда выглядит практически идеальной, крепкой и просто образцовой.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы
Окружной суд Токио принял решение выпустить под залог из тюрьмы бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено вчера в 04:51
Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено вчера в 19:22
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Здоровье
Минздрав отчитался о двукратном росте зарплат российских медиков
Ранее TRUD.RU сообщал, что в марте нынешнего года громкий скандал вызвало заявление заведующей одного из родильных домов в Башкирии, которая заявила, что врачи в среднем получают около 61 тысячи рублей, а акушерки – порядка 35,4 тысяч.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:50
Баскетбол
«Хьюстон» вышел в полуфинал Западной конференции НБА
Обновлено вчера в 23:03