Футбол

«Рубин» и «Уфа» обменялись голамиВести.Ru 14:45

Рубин — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
4′
21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
33′
Егор Сорокин
35′
45′+2′
Данил Круговой
67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
69′
69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
83′
Роман Акбашев
84′
На 71 минуте Дмитрий Полоз навесил в центр штрафной, где Егор Сорокин смог точно пробить головой – 1:1. Этот счет остался в силе до финального свистка. "Рубин" в 13 раз сыграл вничью, набрал 31 очко и расположился на 10 месте. "Уфа" набрала 22 очка и занимает 14 место в турнирной таблице.
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