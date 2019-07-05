Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0. В составе казанцев дебютировали новички Хвито Кварацхелия и Евгений Марков.

«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче

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