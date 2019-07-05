Футбол

«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матчеРИА Новости 12:53

Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0. В составе казанцев дебютировали новички Хвито Кварацхелия и Евгений Марков.
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«Рубин» и «Тамбов» не забили голов

Спорт-Экспресс12:57

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в контрольном матче

Sport24.ru12:52

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом», Сутормин был исключён из заявки казанцев

Чемпионат13:15

«Рубин» сыграл вничью с новичком РПЛ в товарищеском матче

Матч ТВ13:00

Последний домашний спарринг «Рубин» закончил вничью

Татар-информ13:34

«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче

РИА Новости12:53

Товарищеские матчи. «Краснодар» проиграл «Уралу», «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом», «Динамо» победило «Слован»

Sports.ru06:15
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Общество

Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта

Обновлено в 08:24
Политика

В Екатеринбурге депутаты не поддержали отчет мэра

Доклад мэра Екатеринбурга Александра Высокинского не получил достаточного количества голосов депутатов городской Думы для одобрения, сообщает 5 июля Уралполитру.
Обновлено в 12:53
Гаджеты

Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung»

Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы

Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.
Обновлено в 13:14
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6

В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Черном море перевернулся катер, есть погибшие

В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей

Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.
Обновлено в 14:37
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика

Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 14:41
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Политика

Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей

Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Политика

Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
Обновлено в 14:05
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Футбол

Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»

Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.
Обновлено в 12:27
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

Обновлено вчера в 00:42
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Крупнейшую в мире партию «наркотика джихадистов» задержали в Греции

Обновлено в 13:51
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
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