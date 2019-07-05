Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0. В составе казанцев дебютировали новички Хвито Кварацхелия и Евгений Марков.

«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче

Политика В Екатеринбурге депутаты не поддержали отчет мэра Доклад мэра Екатеринбурга Александра Высокинского не получил достаточного количества голосов депутатов городской Думы для одобрения, сообщает 5 июля Уралполитру.

Гаджеты Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung» Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).

Шоу-бизнес Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Гаджеты Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6 В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.

Происшествия В Черном море перевернулся катер, есть погибшие В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.

Происшествия Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Политика Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений.

Авто Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.

Политика В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

Политика Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17 Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.

Общество Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.

Шоу-бизнес Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.

Политика Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.

Политика В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.

Футбол Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит» Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.