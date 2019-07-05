Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0. В составе казанцев дебютировали новички Хвито Кварацхелия и Евгений Марков.

«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче

Происшествия МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах» По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экономика Правительство рассмотрит возможность сокращения перечня оборудования, ввозимого в РФ без НДС Один из представителей бизнеса в ходе совещания предложил расширить перечень, включив туда также лизинг импортного технологичного оборудования.

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Общество AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.

Музыка Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек» В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева похвасталась фото 5-месячного сына На снимке звезда позирует с 5-месячным сыном по имени Марк Лео. Кроме того, перед камерой предстал его отец – бизнесмен Игорь Булатов.

Общество Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.

Политика В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Петербуржцам представят «водородный трамвай» Специалисты ФГУП "Крыловский государственный научный центр" представят жителям Санкт-Петербурга трамвай, работающий по принципам водородной энергетики.

Политика Власти США запустили программу по борьбе с «влиянием России» Агентство США по международному развитию (USAID) запустило программу под названием "Противодействие пагубному влиянию Кремля".

Спорт Сестры Аверины открыли бутылку булавой и бросили вызов Загитовой В флешмобе уже поучаствовала одна российская фигуристка – Станислава Константинова, и открыла бутылку не просто ударом ноги, а лезвием конька.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили публично признался в любви Надежде Оболенцевой Резо Гигинеишвили впервые открыто признался в искренней любви 35-летней Надежде Оболенцевой, с которой встречается не первый год.

Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Шоу-бизнес Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».

Происшествия Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Общество В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.

Происшествия В Москве задержан таксист-отравитель Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.

Общество Суд в Югре отказал тяжелобольному мальчику в лекарстве Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.

Политика Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Музыка Амстердам отказался принимать Евровидение Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.

Политика Опрос ВЦИОМ показал новое снижение уровня доверия Путину Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю с 24 по 30 июня сократился с 64,8% до 63,7%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественном мнения (ВЦИОМ).

Происшествия В США на праздновании Дня независимости молния убила человека В американском штате Южная Каролина в ходе празднования Дня независимости США ударом молнии убит человек, сообщает 5 июля телеканал Fox News.

Шоу-бизнес В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.