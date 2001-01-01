«Рубин» и «Оренбург» не выявили победителя в матче «молодёжек»Чемпионат 06:23

В матче 27-го тура молодёжного первенства России «Рубин» на своём поле встречался с «Оренбургом». Игра состоялась на стадионе "Рубин" в Казани и завершилась со счётом 0:0. "Рубин", набрав 33 очка, продолжает занимать 10-е место в турнирной таблице молодёжного первенства.

«Рубин» и «Оренбург» не выявили победителя в матче «молодёжек»

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