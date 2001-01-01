Футбол

«Рубин» и «Локомотив» определят полуфиналиста Олимп - Кубка России по футболуТАСС вчера в 16:39

Рубин — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
22′
Бенедикт Хеведес
Владимир Гранат
Руслан Камболов
46′
75′
Джефферсон Фарфан
Филип Уремович
75′
Филип Уремович
76′
77′
Бенедикт Хеведес
77′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Роман Акбашев
Владислав Микушин
80′
80′
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Хорен Байрамян
Павел Могилевец
83′
84′
Алексей Миранчук
Роман Тугарев
85′
Гжегож Крыховяк
89′
Эдер
Двумя матчами в Казани и Москве продолжатся четвертьфинальные противостояния Олимп - Кубка России по футболу. За право сыграть в полуфинале сразятся казанский "Рубин" и московский "Локомотив", а также тульский "Арсенал" и "Оренбург".
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Bobsoccer10:54

«Рубин» и «Локомотив» определят полуфиналиста Олимп - Кубка России по футболу

ТАССвчера в 16:39

«Рубин» - «Локомотив»: прогноз на ответный четвертьфинал Кубка России

Евро-футбол.рувчера в 18:41
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