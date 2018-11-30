Футбол

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
ТАСС
13:28

Рубин — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
19′
Владимир Рыков
Иван Темников
25′
Алексей Козлов
30′
Иван Темников
Сердар Азмун
52′
64′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Евгений Луценко
69′
Владимир Гранат
72′
77′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
Сердар Азмун
Дмитрий Полоз
84′
86′
Вячеслав Грулев
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
90′+1′
Московское "Динамо" сыграло вничью со счетом 1:1 с казанским "Рубином" в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 70-й минуте нападающий "Динамо" Евгений Луценко забил автогол, на 86-й минуте счет сравнял Вячеслав Грулёв.
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