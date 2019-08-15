Футбол
«Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью в молодежном первенствеSport24.ru 10:54
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
В матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью. Встреча, состоявшаяся в Казани 17 августа, завершилась со счетом 0:0. Молодежная команда «Арсенала» с 10 очками расположилась на шестом месте в турнирной таблице.
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