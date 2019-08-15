В матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью. Встреча, состоявшаяся в Казани 17 августа, завершилась со счетом 0:0. Молодежная команда «Арсенала» с 10 очками расположилась на шестом месте в турнирной таблице.

Общество Фотограф из Сургута обвинил лейбл Тимати в краже фотографии На скриншотах переписки Батенёва с рэпером видно, что Pabl.a не знал, что картинка могла кому-либо принадлежать, и хотел предложить оставить обложку такой, какая она есть, а в дальнейшем "красиво по правилам сотрудничать", однако фотографа возмутило, что артист пользуется работой, которую он просто "взял из Сети и не проверил ее автора", и получает отчисления за это.

Происшествия Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.

Политика Министр финансов Аргентины подал в отставку Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.

Политика У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.

Футбол «Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу» «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче 2-го тура чемпионата Франции крупно проиграл «Метцу» — 0:3. Голы забили Хабибу Диалло (дубль) и Рено Коад.

Здоровье Число абортов сократилось в Ростовской области В Ростовской области в текущем году сильно сократилось число абортов по сравнению с таким же периодом 2018 года, сообщили в Заксобрании региона.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Армия и оружие The National Interest рассказал о стремительном развитии ВМФ России В статье говорится о том, что флот в РФ развивается стремительно, делая упор на малые корабли.

Авто Представлен уникальный 638-сильный Hudson Coupe На автомобильной неделе в Монтерее различные компании представили свои удивительные автомобили, большинство из которых сияют своей безупречностью.

Здоровье Крис Гилберт назвала лекарств, которые могут привести к смерти Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.

Происшествия Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.

Политика Порошенко перечислил страхи России Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.

Наука Получена новая модификация углерода Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.

Кино Умер создавший кролика Роджера мультипликатор Художник-мультипликатор Ричард Уильямс, создавший известного кролика Роджера, скончался в возрасте 86 лет, сообщает BBC со ссылкой на семью режиссера.

Здоровье Минздрав предложил проверять работников на употребление алкоголя Ведомство предложило ъ тестировать сотрудников на употребление алкоголя.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.