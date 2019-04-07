«Рубин» и «Арсенал» не выявили сильнейшегоЕвро-футбол.ру 11:22

В матче 22-го тура РПЛ "Рубин" на "Казань Арене" сыграл вничью с "Арсеналом". Команды остались на соседних позициях в турнирной таблице.

«Рубин» и «Арсенал» не выявили сильнейшего

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