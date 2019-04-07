Футбол
«Рубин» и «Арсенал» не выявили сильнейшегоЕвро-футбол.ру 11:22
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
|44′
|46′
Лука Джорджевич
Зелимхан Бакаев
Артур Сагитов
Александр Бухаров
|64′
Павел Могилевец
Дмитрий Полоз
|72′
Роман Акбашев
Вячеслав Подберезкин
|77′
Руслан Камболов
|79′
|88′
Кантемир Берхамов
Вячеслав Подберезкин
|90′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
3
Цаллагов
91
Устинов
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
10
Полоз
6
Башкиров
15
Коновалов
7
Подберезкин
11
Бухаров
1
Нигматулин
9
Комбаров
14
Хагуш
6
Беляев
5
Мохаммед
26
Коне
7
Берхамов
19
Мирзов
70
Костадинов
78
Бакаев
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 5‑3‑2
В матче 22-го тура РПЛ "Рубин" на "Казань Арене" сыграл вничью с "Арсеналом". Команды остались на соседних позициях в турнирной таблице.
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«Рубин» – «Арсенал». Казанцы впервые в сезоне сыграют без легионеров в заявке
Спорт БИЗНЕС Online07:34
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