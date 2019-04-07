Футбол

«Рубин» и «Арсенал» не выявили сильнейшегоЕвро-футбол.ру 11:22

Рубин — Арсенал (Тула)
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
44′
46′
Лука Джорджевич
Зелимхан Бакаев
Артур Сагитов
Александр Бухаров
64′
Павел Могилевец
Дмитрий Полоз
72′
Роман Акбашев
Вячеслав Подберезкин
77′
Руслан Камболов
79′
88′
Кантемир Берхамов
Вячеслав Подберезкин
90′
В матче 22-го тура РПЛ "Рубин" на "Казань Арене" сыграл вничью с "Арсеналом". Команды остались на соседних позициях в турнирной таблице.
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