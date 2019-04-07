Футбол
«Рубин» и «Арсенал» не выявили победителя в матче РПЛЧемпионат 11:21
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
|44′
|46′
Лука Джорджевич
Зелимхан Бакаев
Артур Сагитов
Александр Бухаров
|64′
Павел Могилевец
Дмитрий Полоз
|72′
Роман Акбашев
Вячеслав Подберезкин
|77′
Руслан Камболов
|79′
|88′
Кантемир Берхамов
Вячеслав Подберезкин
|90′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
3
Цаллагов
91
Устинов
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
10
Полоз
6
Башкиров
15
Коновалов
7
Подберезкин
11
Бухаров
1
Нигматулин
9
Комбаров
14
Хагуш
6
Беляев
5
Мохаммед
26
Коне
7
Берхамов
19
Мирзов
70
Костадинов
78
Бакаев
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 5‑3‑2
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков, которому ассистировали Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Рубин» – «Арсенал». Казанцы впервые в сезоне сыграют без легионеров в заявке
Спорт БИЗНЕС Online07:34
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Политика
Зеленский хочет на посту президента быстро остановить войну в Донбассе
Как можно скорее добиться действенного прекращения огня в Донбассе намерен кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы во втором туре выборов.
Обновлено в 13:01
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Москве задержаны двое граждан Великобритании
Задержанные работали в Москве преподавателями английского языка. Задержание было осуществлено на Чистых Прудах.
Обновлено в 06:36
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено в 07:00
Здоровье
Специалисты рассказали, как важен гормон прогестерон для женщин
Специалисты рассказали, как важен гормон прогестерон для женского организма.
Обновлено в 10:00
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Здоровье
Гороскоп на 8 апреля: Девы набираются терпения, Рыбы отправляются в поездку
Сегодня, 8 апреля, звезды советуют сосредоточиться на решении служебных проблем.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Футбол
Косту могут дисквалифицировать на срок до 12 матчей
Испанский форвард получил красную карточку в матче 31-го тура Примеры с «Барселоной» (0:2). В середине первого тайма футболист обругал арбитра Хесуса Хиль Мансано.
Обновлено в 11:42
Политика
Оставшиеся в России «воры в законе» «заморозились»
По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, еще в марте «воры в законе», которые остались в России, как они сами выражаются, «заморозились».
Обновлено в 03:15
Общество
В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Политика
Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области
Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
Обновлено в 12:09
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов
Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 13:08
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Футбол
Локомотив — Зенит 1:1
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Пугачева репетирует юбилейный концерт без фонограммы
Всего неделя остается до юбилея Аллы Пугачевой, в честь которого примадонна даст грандиозный сольный концерт.
Обновлено в 07:11
Музыка
YouTube заблокировал клип группы «Альянс» – Парастаев
Обновлено в 12:55
Происшествия
На всей территории Судана отключили электричество
Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.
Обновлено в 11:44
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05