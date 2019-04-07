Футбол

«Рубин» и «Арсенал» не выявили победителя в матче РПЛЧемпионат 11:21

Рубин — Арсенал (Тула)
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
44′
46′
Лука Джорджевич
Зелимхан Бакаев
Артур Сагитов
Александр Бухаров
64′
Павел Могилевец
Дмитрий Полоз
72′
Роман Акбашев
Вячеслав Подберезкин
77′
Руслан Камболов
79′
88′
Кантемир Берхамов
Вячеслав Подберезкин
90′
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков, которому ассистировали Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев.
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