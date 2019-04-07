«Рубин» и «Арсенал» не выявили победителя в матче РПЛЧемпионат 11:21

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков, которому ассистировали Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев.

«Рубин» и «Арсенал» не выявили победителя в матче РПЛ

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