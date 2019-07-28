"Рубин" и "Ахмат" сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура молодежного первенства РПЛ. На 65-й минуте встречи отличился нападающий Таймаз Хизриев. Спустя 6 минут окончальный счет на табло установил защитник Руслан Гаврилов .

«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства

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