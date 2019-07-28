Футбол
«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенстваСпорт-Экспресс 13:15
"Рубин" и "Ахмат" сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура молодежного первенства РПЛ. На 65-й минуте встречи отличился нападающий Таймаз Хизриев. Спустя 6 минут окончальный счет на табло установил защитник Руслан Гаврилов .
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Политика
Медведчук предлагает Зеленскому реализовать автономию Донбасса
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского публично признать автономию Донбасса.
Обновлено в 10:05
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено в 06:22
Наука
В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм
Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Оренбург — Зенит 0:2
В матче 3-го тура РПЛ «Оренбург» дома принимал «Зенит». К сожалению для хозяев, им вновь не удалось набрать первые очки в текущем сезоне.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк утешилась в компании бывшего мужа Дженнифер Энистон
Поговаривают, что ее избранником стал бывший муж Дженнифер Энистон - актер Джастин Теру.
Обновлено в 10:19
Экономика
Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке
Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено 26 июля в 07:03
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 12:41
Общество
В Тулуне началась эвакуация из-за угрозы нового паводка
В Тулуне (Иркутская область) началась эвакуация жителей из-за угрозы дождевого паводка, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 05:56
Происшествия
У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников
Обновлено в 13:16
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0 (2-й тайм)
Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 13:16
Футбол
Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бывает
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра.
Обновлено в 12:34
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 3s со встроенным модемом 5G выйдет в августе, а Mi Mix 3 подешевеет
В коде смартфонов Xiaomi содержится указание на срок выпуска: к примеру, Mi MIX 2S, обозначенный кодом M1803D5XE, вышел в марте 2018 года (18 в индексе — указывает на год, 03 — месяц), а M1908F1XE, стало быть, выйдет уже в августе.
Обновлено в 05:16
Политика
В ПАСЕ отреагировали на массовые задержания в Москве
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила обеспокоенность задержаниями участников несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Происшествия
Навальный госпитализирован из спецприемника
Утром 28 июля политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника с диагнозом «острая аллергическая реакция».
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП «Марьинка»
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Гудкову продлили задержание до утра
Политику Дмитрию Гудкову продлили задержание до утра 29 июля.
Обновлено в 11:31
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено вчера в 11:21
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
На Кубани задержали сбежавшего из-под стражи опасного преступника
В городе Армавире полицейские задержали Антона Санникова, обвиняемого в убийстве старшего брата, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:08
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Здоровье
Лосось помогает бороться с раком – онкологи
Врачи-онкологи считают, что в борьбе с раковыми опухолями помогает такая рыба, как лосось.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Беременная сестра Влада Топалова вышла замуж в Эстонии
На днях Влад Топалов улетел в Таллин. Как выяснилось позднее, в эти выходные там проходила свадьба его младшей сестры Алины.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11