Футбол

Рубин — Уфа 1:1Sports.ru вчера в 10:35

Рубин — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
4′
21′
Каталин Карп
Александр Бухаров
Артур Сагитов
33′
Егор Сорокин
35′
45′+2′
Данил Круговой
67′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
Павел Могилевец
Роман Акбашев
69′
69′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
Егор Сорокин
72′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
83′
Роман Акбашев
84′
В 25-м туре премьер-лиги «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» (1:1). На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
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