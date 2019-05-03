Футбол

«Рубин» дома победил «Оренбург»Матч ТВ вчера в 11:27

Рубин — Оренбург
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
27′
Денис Попович
Ибрагим Цаллагов
31′
Михаил Сиваков
35′
45′
Андрей Малых
46′
Никита Маляров
Рикарду Алвеш
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
69′
76′
Михаил Сиваков
Дмитрий Полоз
77′
81′
Вадим Афонин
Артем Галаджан
Данил Степанов
Игорь Калинин
84′
Дмитрий Полоз
Артур Сагитов
87′
«Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:0. На 35-й минуте счет открыл полузащитник Евгений Башкиров. На 77-й минуте форвард Дмитрий Полоз удвоил преимущество казанцев, уверенно реализовав пенальти.
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