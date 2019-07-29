Футбол

Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом»LiveSport.ru вчера в 14:58

Иванов подарил мяч Могилевцу на своей половине поля. Тот в результате передачей низом вывел один на один Видара Кьяртанссона и исландец уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот. «Рубин» набирает семь очков и поднимается на третье место в турнирной таблице РПЛ.
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