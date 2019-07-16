Футбол
«Рубин» арендует форварда «Ростова» КьяртанссонаБомбардир.ру 02:39
«Рубин» арендует форварда «Ростова» Видар Кьяртанссона. Срок арендного соглашения продлится до конца сезона.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Экономика
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства
По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Игры
Tetris Effect неожиданно переберётся с PS4 на РС — причём уже 23 июля
Одна из лучших игр прошлого года — Tetris Effect — неожиданно выйдет на РС, причём уже через неделю, 23 июля.
Обновлено в 11:35
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC научился открывать двери
Обновлено в 05:49
Политика
Алексей Дюмин сохранил устойчивую позицию в рейтинге губернаторов
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает сохранять наиболее устойчивые позиции среди всех глав субъектов.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Космос
Подозреваемый в госизмене Мещеряков планировал спасти Землю
Арестованный по подозрению в госизмене научный сотрудник ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков хотел спасти Землю.
Обновлено в 10:16
Авто
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 08:36
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53
Космос
Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля
Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено в 03:43
Политика
СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Политика
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ
Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики Франции с 2009 по 2011 годы.
Обновлено в 10:59
Экономика
Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
Обновлено в 06:51
Политика
Экс-глава МЧС и бывший канцлер Австрии вошли в совет директоров РЖД
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС России, советник президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:32
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51