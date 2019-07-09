Футбол

«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника ПлиеваСоветский спорт 13:42

Защитник Ростова Константин Плиев продолжит карьеру в казанском Рубине. Сегодня, 9 июля, он перебрался в команду Романа Шаронова на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Советский спорт13:42

«Рубин» объявил о переходе К. Плиева из «Ростова»

Sport24.ru12:12

«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Sports.ru12:35

«Рубин» арендовал защитника «Ростова»

Матч ТВ12:30

«Рубин» арендовал Плиева у «Ростова»

Чемпионат12:16

Плиев перешел в «Рубин» на правах аренды

Спорт-Экспресс12:01

Константин Плиев арендован «Рубином»

ФК Ростов11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Политика

Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Наука

Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено в 05:50
Политика

Синод РПЦ обеспокоен ухудшением положения Сербской церкви в Черногории

Впервые прошедший на Валааме Синод РПЦ «выразил глубокую обеспокоенность» в связи с ухудшением положения Сербской православной церкви на территории Черногории.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Ульяновске загорелось здание правительства

В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Наука

Самцы миног привлекли фертильных самок афродизиаком в сперме

Обновлено в 14:11
Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Общество

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено в 13:54
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Екатеринбурге за пикет перед Путиным задержали депутата

Обновлено в 10:41
Кино

Джордж Р.Р. Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»

Обновлено в 15:22
Футбол

Президент РПЛ пожелал «Локомотиву» успехов в новом сезоне

Президент российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поздравил «Локомотив» со вторым местом по итогам прошедшего сезона, а также отметил увеличение посещаемости зрителей на матчах железнодорожников.
Обновлено в 13:52
Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено в 14:42
Политика

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Гаджеты

Apple оснастила Macbook Air и Macbook Pro новыми функциями

Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, отмечено в сообщении компании. В устройства добавили поддержку технологии True Tone.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Британский самолет-разведчик пролетел над берегами Крыма

Самолет разведки Военно-воздушных сил Великобритании пролетел над черноморским побережьем.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Культура

Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Форт Боярд»

Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу "Форт Боярд" Обещанный пост с информацией не заставил долго ждать.
Обновлено в 10:54
Политика

Миллиардер Стайер решил баллотироваться в президенты США

CBS отмечает, что согласно пресс-релизу, посвященному выдвижению Стайера, он собирается потратить $50 млн как на регистрацию избирателей, так и на усилия по импичменту Трампа.
Обновлено в 11:20
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Виннипеге из-за утечки газа в отеле госпитализированы 46 человек

В канадском Виннипеге 46 постояльцев отеля были госпитализированы из-за отравления угарным газом.
Обновлено в 15:09
Авто

Skoda начала производство кроссовера Kamiq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Политика

Вашингтон вновь предупредил Анкару о последствиях приобретения С-400

США по-прежнему настроены против поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 в Турцию, и Анкара в связи с этой сделкой может столкнуться с проблемами, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Игоревич Плиев
Российский футболист
Российский футболист, защитник футбольного клуба «Ростов». Брат Заурбека Плиева.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное