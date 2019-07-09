Футбол

«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника ПлиеваСоветский спорт вчера в 13:42

Защитник Ростова Константин Плиев продолжит карьеру в казанском Рубине. Сегодня, 9 июля, он перебрался в команду Романа Шаронова на правах аренды до конца сезона-2019/20.
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«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Советский спортвчера в 13:42

«Рубин» объявил о переходе К. Плиева из «Ростова»

Sport24.ruвчера в 12:12

Константин Плиев арендован «Рубином»

ФК Ростоввчера в 11:58

«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Sports.ruвчера в 12:35

«Рубин» арендовал защитника «Ростова»

Матч ТВвчера в 12:30

«Рубин» арендовал Плиева у «Ростова»

Чемпионатвчера в 12:16

«Рубин» арендовал защитника «Ростова»

Sport.ruвчера в 13:59
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