Футбол
«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника ПлиеваSports.ru вчера в 12:35
Защитник «Ростова» Константин Плиев продолжит карьеру в «Рубине». 22-летний футболист проведет сезон-2019/20 в клубе из Казани на правах аренды. Плиев – воспитанник владикавказской «Алании».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Здоровье
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами являются головокружение и рвота, а место укуса становится красновато-синего цвета.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Владимир Путин выступил против антигрузинских санкций
По словам главы государства, вводить санкции против Грузии было бы неправильно.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
«Если провести аудит всех соглашений, то мыльный пузырь „Иннопрома“ лопнет»: мнение депутата Госдумы
Для чего проводится эта выставка и помогает ли она хоть как-то развивать региональный бизнес, размышляет депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
Обновлено в 00:24
Культура
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Медведь забрался в жилой дом в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Названы самые популярные в России иномарки до миллиона рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено 08 июля в 01:16
Политика
Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанского
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
Обновлено 08 июля в 05:57
Политика
СМИ сообщили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Накануне Госдума приняла заявление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с провокациями в Грузии».
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Финансы
Курс валют на сегодня: доллар вырос
Сегодня, 9 июля, курс валют говорит о том, что доллар и евро немного выросли в отношении рубля.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 22:14
Авто
Представлен первый электрический Mini Cooper SE
Марка MINI официально представила первый электрический Cooper SE. Машина может проехать 270 км на одной зарядке, пишет Motor.ru.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новом формате встречи
Новые предложения по урегулированию текущей обстановки на Украине имеют право на существование.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье
Санавиация Татарстана закупит «Ансат» на средства нацпроекта
Напомним, что производимые на Казанском вертолетном заводе "Ансаты" и Ми-8 передаются национальной службе санитарной авиации в рамках проекта "Ростеха" (в который входит концерн "Вертолеты России").
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Россиянке отказали в жилье после 55 лет ожидания
Жительница Улан-Удэ стояла в очереди на жилье с 1964 года, однако город отказывался выдавать ей квартиру, когда пришло время.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Показано видео с рисующим танком
Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области
Обновлено вчера в 13:54