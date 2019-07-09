Футбол

«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника ПлиеваSports.ru 12:35

Защитник «Ростова» Константин Плиев продолжит карьеру в «Рубине». 22-летний футболист проведет сезон-2019/20 в клубе из Казани на правах аренды. Плиев – воспитанник владикавказской «Алании».
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«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Советский спорт13:42

«Рубин» объявил о переходе К. Плиева из «Ростова»

Sport24.ru12:12

«Рубин» арендовал защитника «Ростова»

Матч ТВ12:30

«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Sports.ru12:35

«Рубин» арендовал Плиева у «Ростова»

Чемпионат12:16

Плиев перешел в «Рубин» на правах аренды

Спорт-Экспресс12:01

Константин Плиев арендован «Рубином»

ФК Ростов11:58
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Политика

Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В правительстве Якутии силовики проводят обыски

«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 22:32
Футбол

Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б»

Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
Обновлено в 12:55
Религия

Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла

Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
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Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие

Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
Обновлено в 20:07
Политика

Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма

Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма, однако Соединённые Штаты и Украина продолжают голосовать против них.
Обновлено в 21:35
Общество

Милонов предложил спецзнак для машин с беременными за рулём

Обновлено в 21:24
Экономика

Депутаты Белгородской облдумы вошли в рейтинг Forbes «Власть и деньги»

В новый рейтинг Forbes «Власть и деньги» вошли 100 богатейших чиновников и депутатов России, заработавших в общей сложности 71 млрд рублей.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

В Германии призвали снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено в 19:46
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Гаджеты

Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8

Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Происшествия

На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти.
Обновлено в 20:26
Политика

Лавров ответил на предложение Зеленского провести саммит в Минске

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне по ситуации в Донбассе с участием Украины, России и США.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей

Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Общество

В Бурятии женщина простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ

В Улан-Удэ местная жительница получила отказ на жилье, в очереди на которое она простояла с 1964 года.
Обновлено в 22:35
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Политика

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Общество

Гороскоп: как заводят романтические отношения разные знаки зодиака

Астролог Алина Ясмин ко Дню семьи, любви и верности рассказала, как на самом деле заводят романы разные знаки зодиака.
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Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено в 14:42
Общество

На Сахалине стартовал конкурс на лучшее IT-решение в сфере спорта и туризма

10 июля стартовал первый конкурс на лучшее IT-решение в сфере спорта и туризма.
Обновлено в 22:12
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
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В седан Honda Civic поставили двигатель от лодки. И он поехал

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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
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Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
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