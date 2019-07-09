Футбол
«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника ПлиеваSports.ru 12:35
Защитник «Ростова» Константин Плиев продолжит карьеру в «Рубине». 22-летний футболист проведет сезон-2019/20 в клубе из Казани на правах аренды. Плиев – воспитанник владикавказской «Алании».
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Обновлено в 12:55
Религия
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
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Экономика
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Экономика
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Обновлено в 11:36
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8
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Обновлено в 09:19
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
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Обновлено в 16:12
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Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
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Происшествия
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В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти.
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Лавров ответил на предложение Зеленского провести саммит в Минске
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне по ситуации в Донбассе с участием Украины, России и США.
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Происшествия
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Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
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Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
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Обновлено в 22:12
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
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Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
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