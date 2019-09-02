Футбол
Чемпионат«Рубин» арендовал у «Ростова» Зуева
Между ростовским клубом и «Рубином» достигнута договорённость об аренде молодого полузащитника. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Зуев выступает в жёлто-синей футболке с 2017 года.
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Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Общество
Краснодарская школа набрала первые классы от А до Ш
Новая школа в Краснодаре на 1550 мест побила рекорд по количеству первых классов.
Известия 08:49
Политика
В РФ изменились правила призыва в армию
С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.
Военное дело вчера в 04:23
Происшествия
Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме
Представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире государственного телевидения прокомментировал сообщения СМИ о взрыве на иранском космодроме.
RT на русском 09:17
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения обвинил Москву в том, что после Второй Мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране немецко-фашистскими захватчиками.
Газета.Ru 09:08
Политика
Новый премьер Украины выдворил журналистов из зала заседаний
Глава украинского правительства Алексей Гончарук в ходе заседания объявил технический перерыв, чтобы представители СМИ освободили помещение.
Новостной фронт 08:10
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.
Life.ru 08:28
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Эхо Москвы вчера в 02:00
Политика
Николая Булаева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Зампреда Центризбиркома России Николая Булаева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
МедиаРязань 09:16
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
РИА Новости 04:31
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика
Премьер-министр Украины назвал приоритеты работы нового правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритеты работы нового правительства. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Lenta.ru 09:10
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Lenta.ru 07:07
Авто
Changan запустил программы поддержки клиентов в России
Компания Changan Motors Rus запустила в России программы поддержки клиентов: Trade-in (обновленная кампания) и Changan Finance.
Автостат 07:36
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Здоровье
В конце рабочего дня врачи чаще выписывают тяжелые таблетки
Исследователи из Университета Миннесоты выяснили, что американские пациенты, у которых время приема врача приходится на вторую половину дня, чаще получают рецепты на обезболивающие из опиоидной группы.
MedikForum.ru 08:06
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44