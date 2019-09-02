Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Рубин» арендовал у «Ростова» Зуева

Между ростовским клубом и «Рубином» достигнута договорённость об аренде молодого полузащитника. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Зуев выступает в жёлто-синей футболке с 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рубин» договорился об аренде 23-летнего полузащитника Александра Зуева

Татар-информ08:56

«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Спорт-Экспресс08:02

«Рубин» объявил о подписании Александра Зуева

Kazanfirst.ru08:05

Официально: «Рубин» взял в аренду полузащитника «Ростова»

Sport.ru08:44

«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Матч ТВ08:07

«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Sports.ru08:18

«Рубин» арендовал у «Ростова» Зуева

Чемпионат08:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:34, Вашингтон
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс 09:12
Общество

Краснодарская школа набрала первые классы от А до Ш

Новая школа в Краснодаре на 1550 мест побила рекорд по количеству первых классов.
Известия 08:49
Политика

В РФ изменились правила призыва в армию

С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.
Военное дело вчера в 04:23
Происшествия

Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме

Представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире государственного телевидения прокомментировал сообщения СМИ о взрыве на иранском космодроме.
RT на русском 09:17
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Мануэла Фернандеша

REGNUM 08:58
Экономика

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Политика

В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения обвинил Москву в том, что после Второй Мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране немецко-фашистскими захватчиками.
Газета.Ru 09:08
Политика

Новый премьер Украины выдворил журналистов из зала заседаний

Глава украинского правительства Алексей Гончарук в ходе заседания объявил технический перерыв, чтобы представители СМИ освободили помещение.
Новостной фронт 08:10
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Политика

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.
Life.ru 08:28
Происшествия

В Беслане вспоминают жертв теракта в школе

Эхо Москвы вчера в 02:00
Политика

Николая Булаева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Зампреда Центризбиркома России Николая Булаева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
МедиаРязань 09:16
Общество

Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

РИА Новости 04:31
Финансы

Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50
Происшествия

ОМОН провел для российских школьников показательное задержание

Lenta.ru 08:31
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Политика

Премьер-министр Украины назвал приоритеты работы нового правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритеты работы нового правительства. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Lenta.ru 09:10
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Наука

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Lenta.ru 07:07
Авто

Changan запустил программы поддержки клиентов в России

Компания Changan Motors Rus запустила в России программы поддержки клиентов: Trade-in (обновленная кампания) и Changan Finance.
Автостат 07:36
Политика

Премьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

РИА Новости 08:50
Политика

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

РБК 06:33
Армия и оружие

ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США

Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Политика

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

Ведомости 07:08
Политика

США, Польша и Украина подписали газовое соглашение

Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Здоровье

В конце рабочего дня врачи чаще выписывают тяжелые таблетки

Исследователи из Университета Миннесоты выяснили, что американские пациенты, у которых время приема врача приходится на вторую половину дня, чаще получают рецепты на обезболивающие из опиоидной группы.
MedikForum.ru 08:06
Шоу-бизнес

Катя Лель кардинально изменила свой имидж

Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Зуев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов». Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное