Футбол

«Рубин» арендовал у «Динамо» МарковаСпорт-Экспресс 09:41

Нападающий Евгений Марков перешел из "Динамо" в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Казанцы взяли 24-летнего форварда в аренду на один год. За "Рубин" Марков будет играть под номером 20.
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«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Советский спорт09:59

«Рубин» арендовал форварда московского «Динамо»

Sportbox.RU09:51

«Рубин» арендовал Евгения Маркова

Soccer.ru09:39

«Рубин» подтвердил переход Маркова из «Динамо» на правах аренды

Чемпионат10:01

«Рубин» арендовал форварда московского «Динамо»

Матч ТВ09:51

«Рубин» официально арендовал Маркова у «Динамо»

Спорт БИЗНЕС Online09:39

«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Спорт-Экспресс09:41
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Происшествия

Помощник полпреда арестован за госизмену

Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Общество

Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок

«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Политика

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев установил ограничения на телефоне сына

Недавно Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном и собакой по кличке Луи отправился в отпуск в Италию.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом

Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В центре Екатеринбурга горит жилой дом

Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Общество

В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи

Члены Совета Федерации Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев внесли в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи.
Обновлено в 11:08
Происшествия

На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди

Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Театры

Ярославский театр имени Волкова остался без директора и худрука

Утром 5 июля артисты Театра имени Волкова, который был основан в 1750 году как первый профессиональный театр в России, устроили у здания учреждения митинг в поддержку Марчелли, ранее попросившего Мединского уволить Туркалова с поста директора.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика

Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября

Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Основателя «Домашних денег» отправили под арест

Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
Обновлено в 11:46
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Политика

В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова

Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:28
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Теннис

Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Экономика

Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».
Обновлено в 12:03
Кино

Мэттью Макконахи станет злодеем Marvel

Обновлено в 12:14
Происшествия

Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Политика

Путин подарил «Грех» папе Римскому на встрече в Ватикане

Путин и Папа обменялись подарками pic.twitter.com / j1PJAcFJAN — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) July 4, 2019 В конце Путин и папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

США попросили МАГАТЭ провести встречу по Ирану

Представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот запросила МАГАТЭ провести внеочередную встречу для обсуждения иранского вопроса.
Обновлено в 12:50
Музыка

Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Обновлено в 05:32
Происшествия

Уволены руководители компании, занимающейся багажом в Шереметьеве

Работы лишились глава компании, его заместитель по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальники службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, директор дирекции обработки багажа, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 07:20
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.
Обновлено в 10:57
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 10:41
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
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