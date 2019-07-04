Футбол
«Рубин» арендовал у «Динамо» МарковаСпорт-Экспресс 09:41
Нападающий Евгений Марков перешел из "Динамо" в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Казанцы взяли 24-летнего форварда в аренду на один год. За "Рубин" Марков будет играть под номером 20.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Происшествия
Помощник полпреда арестован за госизмену
Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев установил ограничения на телефоне сына
Недавно Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном и собакой по кличке Луи отправился в отпуск в Италию.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит жилой дом
Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Общество
В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи
Члены Совета Федерации Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев внесли в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи.
Обновлено в 11:08
Происшествия
На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди
Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Театры
Ярославский театр имени Волкова остался без директора и худрука
Утром 5 июля артисты Театра имени Волкова, который был основан в 1750 году как первый профессиональный театр в России, устроили у здания учреждения митинг в поддержку Марчелли, ранее попросившего Мединского уволить Туркалова с поста директора.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика
Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября
Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Основателя «Домашних денег» отправили под арест
Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
Обновлено в 11:46
Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова
Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:28
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Теннис
Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона
Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Экономика
Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».
Обновлено в 12:03
Кино
Мэттью Макконахи станет злодеем Marvel
Обновлено в 12:14
Происшествия
Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде
Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин подарил «Грех» папе Римскому на встрече в Ватикане
Путин и Папа обменялись подарками pic.twitter.com / j1PJAcFJAN — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) July 4, 2019 В конце Путин и папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
США попросили МАГАТЭ провести встречу по Ирану
Представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот запросила МАГАТЭ провести внеочередную встречу для обсуждения иранского вопроса.
Обновлено в 12:50
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Обновлено в 05:32
Происшествия
Уволены руководители компании, занимающейся багажом в Шереметьеве
Работы лишились глава компании, его заместитель по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальники службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, директор дирекции обработки багажа, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 07:20
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.
Обновлено в 10:57
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено в 10:41
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55