Нападающий Евгений Марков перешел из "Динамо" в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Казанцы взяли 24-летнего форварда в аренду на один год. За "Рубин" Марков будет играть под номером 20.

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Происшествия Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.

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Происшествия На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Театры Ярославский театр имени Волкова остался без директора и худрука Утром 5 июля артисты Театра имени Волкова, который был основан в 1750 году как первый профессиональный театр в России, устроили у здания учреждения митинг в поддержку Марчелли, ранее попросившего Мединского уволить Туркалова с поста директора.

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Происшествия Основателя «Домашних денег» отправили под арест Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.

Политика В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

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Экономика Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».

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Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.