Футбол
«Рубин» арендовал нападающего «Ростова» Видара КьяртанссонаЕженедельник Футбол 05:38
Следующий сезон нападающий проведет в «Рубине». Соглашение с футболистом рассчитано на один сезон. 29-летний игрок сборной Исландии будет выступать под номером 8. Напомним, в 2018 году Кьяртанссон перешел в «Ростов».
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