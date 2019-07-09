Футбол

«Рубин» арендовал Плиева у «Ростова»Евро-футбол.ру 12:14

"Ростов" объявил об уходе защитника Константина Плиева в "Рубин". Казанский клуб арендовал Плиева у ростовчан на будущий сезон. Отметим, что сезон 2018/19 Плиев начинал в аренде в "Балтике", но в декабре стороны расторгли договор.
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«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Советский спорт13:42

«Рубин» объявил о переходе К. Плиева из «Ростова»

Sport24.ru12:12

Плиев перешел в «Рубин» на правах аренды

Спорт-Экспресс12:01

«Рубин» арендовал защитника «Ростова»

Матч ТВ12:30

«Рубин» арендовал Плиева у «Ростова»

Чемпионат12:16

«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева

Sports.ru12:35

Константин Плиев арендован «Рубином»

ФК Ростов11:58
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Авто

Новый Volkswagen Golf получит версию GTI

Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Авто

Китайский производитель авто JAC Motors оштрафован за мошенничество

Поводом послужило мошенничество, касающееся выбросов в окружающую среду. Компанию оштрафовало Пекинское муниципальное бюро экологии.
Обновлено в 08:37
Наука

Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор

Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж материнской лодки затопил аппарат, именно по этой причине по прибытии на базу в Североморск батискаф был полностью заполнен водой.
Обновлено в 13:02
Политика

Премьер Грузии назвал решение Путина по санкциям хорошим

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест

В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
Обновлено в 12:58
Общество

Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Общество

Госдума упростила правила подтверждения инвалидности

Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.
Обновлено в 08:09
Авто

ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова высказалась о болезни и депрессии после смерти мужа

Отечественная певица Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей болезни, а также о депрессии, с которой столкнулась после смерти мужа.
Обновлено в 12:37
Политика

В США умер миллиардер и участник президентских гонок Росс Перо

Обновлено в 13:14
Политика

Кадыров высказался об оскорблениях в адрес Путина на грузинском ТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие

Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе

Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена

Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.
Обновлено в 10:45
Здоровье

СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:37
Политика

В России завершили расследование дела украинских моряков

Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Политика

Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено в 12:30
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета

Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Политика

Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли произвела фурор в Париже

В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено вчера в 13:41
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Обновлено в 12:26
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Экономика

En+ Group 9 июля перерегистрировалась из Джерси на территорию России

En+ Group 9 июля получила уведомление от "Корпорации развития Калининградской области" о регистрации компании на территории России.
Обновлено в 12:37
Гаджеты

Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro без тачбара

Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено в 11:58
Футбол

Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче

Обновлено в 10:47
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