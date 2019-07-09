Футбол
«Рубин» арендовал Плиева у «Ростова»Евро-футбол.ру 12:14
"Ростов" объявил об уходе защитника Константина Плиева в "Рубин". Казанский клуб арендовал Плиева у ростовчан на будущий сезон. Отметим, что сезон 2018/19 Плиев начинал в аренде в "Балтике", но в декабре стороны расторгли договор.
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