Нападающий Евгений Марков перешел из "Динамо" в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Казанцы взяли 24-летнего форварда в аренду на один год. За "Рубин" Марков будет играть под номером 20.

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