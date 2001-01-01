Футбол

«Рубин» арендовал у «Динамо» МарковаСпорт-Экспресс 09:41

Нападающий Евгений Марков перешел из "Динамо" в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Казанцы взяли 24-летнего форварда в аренду на один год. За "Рубин" Марков будет играть под номером 20.
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«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Советский спорт09:59

«Рубин» официально арендовал Маркова у «Динамо»

Спорт БИЗНЕС Online09:39

«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Спорт-Экспресс09:41

«Рубин» подтвердил переход Маркова из «Динамо» на правах аренды

Чемпионат10:01

«Рубин» арендовал форварда московского «Динамо»

Матч ТВ09:51

«Рубин» арендовал форварда московского «Динамо»

Sportbox.RU09:51

«Рубин» арендовал Евгения Маркова

Soccer.ru09:39
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
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Происшествия

В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ

В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
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Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона

Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
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Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

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Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
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На Марсе начался новый «сезон бурь»

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Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
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Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Общество

Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
Экономика

«РУСАЛ» и Braidy Industries договорились о строительстве завода в США

Обновлено в 11:59
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В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

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Общество

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Футбол

«Андерлехт» объявил о переходе Насри

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком бельгийского «Андерлехта».
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Большой театр бесплатно исполнит «Кармен»

Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских больниц Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.
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Происшествия

В Черном море перевернулось прогулочное судно

Обновлено в 11:58
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Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

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В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
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Музыка

Данилко назвал условие возвращения Сердючки на сцену

Украинский продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сообщил, что может вновь выйти на большую сцену.
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Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Авто

АвтоВАЗ запустил конвейеры: наконец-то появились компоненты

Обновлено в 07:49
Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне

Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Политика

Путин и Папа Римский обменялись подарками

В Апостольском дворце Апостольской библиотеке в Ватикане недавно прошла встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

Обновлено вчера в 01:52
Шоу-бизнес

Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей

Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
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Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
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