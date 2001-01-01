Футбол
«Рубин» арендовал у «Динамо» МарковаСпорт-Экспресс 09:41
Нападающий Евгений Марков перешел из "Динамо" в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Казанцы взяли 24-летнего форварда в аренду на один год. За "Рубин" Марков будет играть под номером 20.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ
В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона
Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Космос
На Марсе начался новый «сезон бурь»
Обновлено вчера в 16:50
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Футбол
«Андерлехт» объявил о переходе Насри
Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком бельгийского «Андерлехта».
Обновлено в 11:38
Музыка
Большой театр бесплатно исполнит «Кармен»
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских больниц Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно
Обновлено в 11:58
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Музыка
Данилко назвал условие возвращения Сердючки на сцену
Украинский продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сообщил, что может вновь выйти на большую сцену.
Обновлено в 10:37
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Авто
АвтоВАЗ запустил конвейеры: наконец-то появились компоненты
Обновлено в 07:49
Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне
Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Политика
Путин и Папа Римский обменялись подарками
В Апостольском дворце Апостольской библиотеке в Ватикане недавно прошла встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей
Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13