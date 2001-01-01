Футбол
«Рубин» арендует форварда «Динамо» МарковаСоветский спорт вчера в 06:47
Форвард Динамо Евгений Марков продолжит карьеру в Рубине на правах аренды, сообщает Чемпионат.com. В соглашении между клубами будет прописана опция выкупа 24-летнего нападающего. Марков перешел в Динамо по ходу сезона-2017/2018 из Тосно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Обновлено в 05:11
Общество
Трудоустройство инвалидов требует комплексных мер — эксперты
Некоторые люди с юридическим образованием работают в федеральной налоговой службе: действительно, в феврале этого года ФНС открыло часть вакансий и взяло на себя обязательство трудоустраивать инвалидов, например, колясочников или тех, кто передвигается с помощью трости или костылей.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Рамки безопасности неопределенной опасности
Ежедневно жители мегаполисов вынуждены проходить сквозь несколько подобных устройств безопасности совершенно не представляя себе, опасна ли доза получаемого воздействия и есть ли у них альтернатива.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
Обновлено в 15:38
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Общество
Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов
Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными сына и пиар-директора
Обновлено в 16:13
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России
"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
Обновлено в 12:48
Единоборства
Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику
Обновлено в 19:55
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:14
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Обновлено в 17:19
Происшествия
Тигры загрызли известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала на известного дрессировщика, 61-летнего Этторе Вебера, во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии.
Обновлено в 08:22
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49