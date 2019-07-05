Футбол

«Рубин» арендовал Маркова у «Динамо»Sport24.ru 09:41

24-летний нападающий московского «Динамо» Евгений Марков на правах аренды перешел в «Рубин». Соглашение рассчитано на один год, Марков будет выступать под номером «20», сообщает пресс-служба казанского клуба. Марков является воспитанником «Зенита».
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Марков: моя задача в «Рубине» — забивать в каждом матче

Чемпионат17:19

«Рубин» арендовал Евгения Маркова

Soccer.ru09:39

«Рубин» официально арендовал Маркова у «Динамо»

Спорт БИЗНЕС Online09:39

«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Советский спорт09:59

«Рубин» арендовал форварда московского «Динамо»

Матч ТВ09:51

«Рубин» арендовал форварда московского «Динамо»

Sportbox.RU09:51

«Рубин» арендовал у «Динамо» Маркова

Спорт-Экспресс09:41
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Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Происшествия

Тетю избитой девочки задержали в Ингушетии

Обновлено в 03:38
Происшествия

Восемь детей заболели сальмонеллезом в детском лагере в Ленобласти

Обновлено в 17:19
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительным органам удалось найти водителя такси, который подозревается в том, что опоил, а затем ограбил пассажира.
Обновлено в 20:48
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Экономика

ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы

Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа

Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.
Обновлено в 07:11
Наука

Следующие генно-модифицированные дети родятся в России

Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Политика

Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения России в ПАСЕ

Партия "Европейская солидарность" во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко подготовила петицию против возвращения права голоса и участия делегации России в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 20:39
Гаджеты

Появились новые характеристики Sony Playstation 5

Обновлено в 17:25
Происшествия

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя Академии ведомства.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 21:26
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Общество

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 20:05
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
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Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»

Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин наградил погибших подводников

Обновлено в 05:18
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

Издание отмечает, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 02:02
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
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