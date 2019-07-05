Футбол
«Рубин» арендовал Маркова у «Динамо»Sport24.ru 09:41
24-летний нападающий московского «Динамо» Евгений Марков на правах аренды перешел в «Рубин». Соглашение рассчитано на один год, Марков будет выступать под номером «20», сообщает пресс-служба казанского клуба. Марков является воспитанником «Зенита».
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
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