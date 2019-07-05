24-летний нападающий московского «Динамо» Евгений Марков на правах аренды перешел в «Рубин». Соглашение рассчитано на один год, Марков будет выступать под номером «20», сообщает пресс-служба казанского клуба. Марков является воспитанником «Зенита».

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Происшествия В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.

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