Футбол
«Рубин» арендовал Кьяртанссона у «Ростова»Спорт-Экспресс 06:50
"Рубин" официально арендовал у "Ростова" нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона, сообщает официальный сайт казанцев. 29-летний игрок будет защищать цвета "Рубина" до окончания нынешнего сезона. Видар будет выступать в новой команде под 8-м номером.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Политика
МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero
Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика
Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае
Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).
Обновлено в 07:05
Путешествия
Россияне выбрали страны Европы с самым комфортным отдыхом
Онлайн-опрос среди 55 тысяч пользователей показал, в каких странах Европы российским туристам отдыхать наиболее комфортно.
Обновлено в 12:52
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Американская развлекательная компания Netflix представила первый тизер сериала «Ведьмак», который был снят по мотивам произведений Анджея Сапковского.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым
Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
Обновлено в 11:48
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки
По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН отправили под арест
Обновлено в 06:08
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судом
"Нафтогаз Украины" заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга не поддержали требования "Газпрома" отменить в юрисдикции этих стран принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Футбол
В «Баварии» исключили переход в команду Гарета Бэйла
Главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Нико Ковач отреагировал на информацию о возможном переходе в команду полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
Обновлено в 08:13
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено в 08:20
Кино
Актеры «Игры престолов» раскрыли все секреты сериала
Артисты сериала в жанре «Игры престолов» побывали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10