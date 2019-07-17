Футбол

«Рубин» арендовал Кьяртанссона у «Ростова»Спорт-Экспресс 06:50

"Рубин" официально арендовал у "Ростова" нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона, сообщает официальный сайт казанцев. 29-летний игрок будет защищать цвета "Рубина" до окончания нынешнего сезона. Видар будет выступать в новой команде под 8-м номером.
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«Рубин» арендовал у «Ростова» исландского форварда Кьяртанссона

Советский спорт07:31

«Рубин» арендовал исландского форварда Кьяртанссона

Спорт БИЗНЕС Online03:20

Форвард «Ростова» на правах аренду перейдет в «Рубин»

Московский Комсомолец17 июля в 03:41

«Рубин» арендовал Кьяртанссона у «Ростова»

Спорт-Экспресс06:50

Кьяртанссон приступил к тренировкам с «Рубином»

Sports.ruвчера в 11:11

«Рубин» объявил о переходе форварда «Ростова»

Матч ТВ06:56

Нападающего ФК «Ростов» арендует «Рубин»

Donday.ru17 июля в 03:15
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Политика

МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
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На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
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«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Политика

Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
Космос

«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае

Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).
Обновлено в 07:05
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Россияне выбрали страны Европы с самым комфортным отдыхом

Онлайн-опрос среди 55 тысяч пользователей показал, в каких странах Европы российским туристам отдыхать наиболее комфортно.
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Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.
Обновлено вчера в 12:19
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В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
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Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Американская развлекательная компания Netflix представила первый тизер сериала «Ведьмак», который был снят по мотивам произведений Анджея Сапковского.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым

Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
Обновлено в 11:48
Общество

Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
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Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика

Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы

"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
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Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки

По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
Обновлено в 12:21
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Замглавы самарского УФСИН отправили под арест

Обновлено в 06:08
Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судом

"Нафтогаз Украины" заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга не поддержали требования "Газпрома" отменить в юрисдикции этих стран принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
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Москвичей пригласили на дискотеку-маскарад и фестиваль уличных игр

Обновлено в 09:40
Футбол

В «Баварии» исключили переход в команду Гарета Бэйла

Главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Нико Ковач отреагировал на информацию о возможном переходе в команду полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
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Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
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Кино

Актеры «Игры престолов» раскрыли все секреты сериала

Артисты сериала в жанре «Игры престолов» побывали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
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Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
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Политика

Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
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Исландский футболист
Исландский футболист, нападающий футбольного клуба «Ростов» и сборной Исландии. Выступает на правах аренды за шведский «Хаммарбю».
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