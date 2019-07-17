Футбол

«Рубин» арендовал Кьяртанссона у «Ростова»Спорт-Экспресс 06:50

"Рубин" официально арендовал у "Ростова" нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона, сообщает официальный сайт казанцев. 29-летний игрок будет защищать цвета "Рубина" до окончания нынешнего сезона. Видар будет выступать в новой команде под 8-м номером.
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«Рубин» арендовал у «Ростова» исландского форварда Кьяртанссона

Советский спорт07:31

«Рубин» арендовал исландского форварда Кьяртанссона

Спорт БИЗНЕС Online03:20

Форвард «Ростова» на правах аренду перейдет в «Рубин»

Московский Комсомолец17 июля в 03:41

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Кьяртанссон приступил к тренировкам с «Рубином»

Sports.ruвчера в 11:11

«Рубин» объявил о переходе форварда «Ростова»

Матч ТВ06:56

Нападающего ФК «Ростов» арендует «Рубин»

Donday.ru17 июля в 03:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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