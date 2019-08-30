РПЛ

ЧемпионатЧемпионатРубин — Сочи 0:3

Рубин — Сочи
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Евгений Башкиров
14′
Зураб Давиташвили
20′
22′
Ибрагим Цаллагов
29′
Душан Лагатор
37′
Никита Бурмистров
52′
Федор Кудряшов
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
55′
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Данил Степанов
71′
73′
Андрей Мостовой
Алексей Померко
76′
Антон Заболотный
Евгений Башкиров
Бека Микелтадзе
76′
78′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
90′+3′
Александр Карапетян
В компенсированное время встречи третий гол забил форвард «Сочи» Александр Карапетян. Таким образом, «Сочи» одержал первую победу в Российской Премьер-Лиге в истории клуба. «Сочи» набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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