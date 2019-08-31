РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»

Рубин — Сочи
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Евгений Башкиров
14′
Зураб Давиташвили
20′
22′
Ибрагим Цаллагов
29′
Душан Лагатор
37′
Никита Бурмистров
52′
Федор Кудряшов
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
55′
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Данил Степанов
71′
73′
Андрей Мостовой
Алексей Померко
76′
Антон Заболотный
Евгений Башкиров
Бека Микелтадзе
76′
78′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
90′+3′
Александр Карапетян
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге. "Сочи" победил в субботу в Казани со счетом 3:0. Голы забили Ибрагим Цаллагов (22-я минута), Федор Кудряшов (52) и Александр Карапетян (93-я).
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