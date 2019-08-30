РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРубин — Сочи 0:3

Рубин — Сочи
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Евгений Башкиров
14′
Зураб Давиташвили
20′
22′
Ибрагим Цаллагов
29′
Душан Лагатор
37′
Никита Бурмистров
52′
Федор Кудряшов
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
55′
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Данил Степанов
71′
73′
Андрей Мостовой
Алексей Померко
76′
Антон Заболотный
Евгений Башкиров
Бека Микелтадзе
76′
78′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
90′+3′
Александр Карапетян
«Сочи» забил второй гол в матче 8-го тура чемпионата России против «Рубина». На 52-й минуте отличился Федор Кудряшов.
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