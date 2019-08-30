«Сочи» забил второй гол в матче 8-го тура чемпионата России против «Рубина». На 52-й минуте отличился Федор Кудряшов.

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