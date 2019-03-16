Футбол

Рубин — Ростов 0:0 (2-й тайм)Спорт-Экспресс 06:29

Рубин — Ростов
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
8′
Роман Еременко
"Рубин" победил "Ростов" в матче 20-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1). Казанский клуб набрал 27 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице, дончане с таким же количеством баллов расположились на 10-й строчке.
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