Футбол
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга»ProstoProSport 09:00
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России. Эта игра состоится в пятницу в Казани.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Космос
Ритуальный кратер пришельцев обнаружили в Белфасте
Странный идеально круглый кратер, найденный исследователями в Белфасте (Северная Ирландия), может иметь отношение к представителям внеземных разумных цивилизаций — уфологи уверены, что здесь пришельцы приносили в жертву пойманных для экспериментов землян.
Обновлено в 02:47
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 05:22
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено в 08:38
Авто
Chevrolet представил обновленный Camaro 2020
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено в 08:25
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Наука
ДНК Леонардо да Винчи получат из пряди его волос
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Авто
Audi тестирует новый RS7 Sportback на Нюрбургринге
Стоит ожидать, что Audi представит новый Audi RS7 Sportback во Франкфурте в сентябре.
Обновлено в 04:15
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Политика
Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа
Актриса Елизавета Боярская покорила фанатов естественной красотой, спустившись в петербургское метро без макияжа, фото с женой опубликовал в Instagram муж актрисы Максим Матвеев.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Пара остановилась в одном из домов отдыха живописной Алушты, где предусмотрены исключительно диетическое питание и процедуры по коррекции веса.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику
Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Общество
Салют в День Победы в Москве запустят с 16 площадок
Обновлено 30 апреля в 10:43