Футбол

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга»ProstoProSport 09:00

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России. Эта игра состоится в пятницу в Казани.
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга»

ProstoProSport09:00

«Рубин» — «Оренбург». Стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Sport24.ru08:18

«Рубин» - «Оренбург»: Сутормин выйдет в стартовом составе гостей

Soccer.ru08:37

«Рубин» – «Оренбург». Стартовые составы команд

Советский спорт08:32

«Рубин» - «Оренбург»: составы команд

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«Рубин» – «Оренбург». Степанов выйдет в старте

Спорт БИЗНЕС Online08:09

«Рубин» — «Оренбург»: команды объявили стартовые составы

Чемпионат08:45
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Странный идеально круглый кратер, найденный исследователями в Белфасте (Северная Ирландия), может иметь отношение к представителям внеземных разумных цивилизаций — уфологи уверены, что здесь пришельцы приносили в жертву пойманных для экспериментов землян.
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Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

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Политика

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Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
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Audi тестирует новый RS7 Sportback на Нюрбургринге

Стоит ожидать, что Audi представит новый Audi RS7 Sportback во Франкфурте в сентябре.
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Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
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Политика

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Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
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Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
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Обновлено вчера в 21:42
Футбол

Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.
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Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
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Пара остановилась в одном из домов отдыха живописной Алушты, где предусмотрены исключительно диетическое питание и процедуры по коррекции веса.
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В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

Обновлено в 05:01
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Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
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Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.
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Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника

В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
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