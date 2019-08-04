Футбол

«Рубин» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матчаBookmaker-ratings.ru 02 августа в 08:17

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
4 августа на Центральном стадионе Казани пройдет матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА. Букмекеры считают «армейцев» фаворитами предстоящей игры. БК «Лига Ставок» оценивает шанс победы ЦСКА коэффициентом 2,2, что соответствует 45-процентной вероятности.
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