4 августа на Центральном стадионе Казани пройдет матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА. Букмекеры считают «армейцев» фаворитами предстоящей игры. БК «Лига Ставок» оценивает шанс победы ЦСКА коэффициентом 2,2, что соответствует 45-процентной вероятности.

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Футбол «Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.

Наука Действие вируса Зика на плод оказалось более непредсказуемым Калифорнийские исследователи показали, что вирус Зика действует на плод более непредсказуемо, чем считалось раньше: в случае, если при рождении никаких нарушений не было, отклонения могут появиться позже, и наоборот.

Спорт Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020 Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Футбол «Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Футбол Роналду назвал игрока из прошлого, с которым хотел бы сыграть Звёздный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игрока из прошлого, с которым хотел бы сыграть.

Шоу-бизнес Пожилая жена Макрона сделала пластическую операцию Первая леди провела два дня после операции, восстанавливаясь в Версале. Брижит и до операции выглядела гораздо моложе своих лет.

Шоу-бизнес Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.

Гаджеты Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Футбол «Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Армия и оружие Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80 Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.

Единоборства Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили на кладбище в Петергофе, пишет в воскресенье, 4 августа, ТАСС.

Кино «Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов» Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".

Происшествия В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.