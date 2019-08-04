Футбол

Рубин — ЦСКА 0:1 (2-й тайм)Газета.Ru вчера в 09:16

Рубин — ЦСКА
0 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Центральный»
41′
Федор Чалов
46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
60′
64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
65′
66′
Иван Обляков
68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
81′
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев. Отмечается, что в столицу Татарстана вылетели 20 игроков.
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