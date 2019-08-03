Футбол

Рубин — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru вчера в 09:16

Рубин — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Центральный»
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
  
33
Данченко
  
5
Уремович
  
80
Сорокин
  
69
Степанов
  
7
Подберезкин
  
10
Коновалов
  
18
Могилевец
  
26
Микелтадзе
  
8
Кьяртанссон
  
11
Давиташвили
  
35
Акинфеев
  
78
Дивеев
  
31
Шарлия
  
23
Магнуссон
  
2
Фернандес
  
8
Влашич
  
25
Бистрович
  
7
Ахметов
  
98
Обляков
  
17
Сигурдссон
  
9
Чалов
  
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев. Отмечается, что в столицу Татарстана вылетели 20 игроков.
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