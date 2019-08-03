Футбол
Рубин — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru вчера в 09:16
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
26
Микелтадзе
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
35
Акинфеев
78
Дивеев
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
7
Ахметов
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев. Отмечается, что в столицу Татарстана вылетели 20 игроков.
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«Рубин» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года
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