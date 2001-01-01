Футбол
«Рубин» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 18 августа в 14:00Чемпионат 04:00
Сегодня, 18 августа, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Рубином» и тульским «Арсеналом».
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