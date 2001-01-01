Футбол
Рубин — Арсенал (Тула) 0:0 (2-й тайм)Тульские новости 09:30
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
|44′
|46′
Лука Джорджевич
Зелимхан Бакаев
Артур Сагитов
Александр Бухаров
|64′
Павел Могилевец
Дмитрий Полоз
|72′
Роман Акбашев
Вячеслав Подберезкин
|77′
Руслан Камболов
|79′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
23
Коновалов
3
Цаллагов
91
Устинов
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
10
Полоз
6
Башкиров
15
Коновалов
7
Подберезкин
11
Бухаров
1
Нигматулин
9
Комбаров
14
Хагуш
6
Беляев
5
Мохаммед
26
Коне
7
Берхамов
19
Мирзов
70
Костадинов
78
Бакаев
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 5‑3‑2
Несколько секунд назад на стадионе «Казань Арена», стартовал матч 22 тура Чемпионата России по футболу. Тульский "Арсенал" сражается с казанским "Рубином".
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«Рубин» – «Арсенал». Казанцы впервые в сезоне сыграют без легионеров в заявке
Спорт БИЗНЕС Online07:34
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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