Футбол
«Рубин» — «Ахмат»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00Чемпионат 08:00
Сегодня, 2 марта, на стадионе «Казань-Арена» в Казани состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:21, Ашберн
Армия и оружие
За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусов
Обновлено вчера в 14:45
Политика
В Греции по запросу Украины задержан россиянин
Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку
Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток
Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия
Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве
Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено в 14:21
Общество
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
Обновлено в 02:36
Происшествия
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Обновлено в 07:39
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с американским госсекретарём Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, а также возможность проведения двусторонних консультаций по венесуэльской тематике.
Обновлено в 12:49
Транспорт
Пассажирам «Аэрофлота» предложили есть йогурт пальцами
Бортпроводники авиарейса Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот» раздали пассажирам йогурты, но ложек не выдали.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Адвоката Галину Музыку, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении, нашли мертвой в Иркутской области
Как рассказал интернет-изданию «Медиазона» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко, женщина должна была взять объяснение у своего подзащитного Михаила Загвоздина.
Обновлено в 14:59
Политика
На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу
Обновлено в 11:50
Политика
Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»
У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Теннис
Федерер завоевал 100-й титул в карьере
Обновлено в 12:32
Кино
Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
Обновлено в 14:40
Политика
В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США
Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
Политика
Порошенко сообщил о выделении ЕС €50 млн на поддержку Приазовья
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз выделит Киеву €50 млн на обеспечение безопасности побережья Азовского моря.
Обновлено в 14:41
Футбол
Урал — Зенит 0:1
Обновлено в 05:22
Политика
В УПЦ заявили об участии украинских властей в захвате храмов
В Украинской православной церкви заявили об участии региональных властей в захватах храмов новой церковью.
Обновлено в 13:02
Культура
Скончался украинский писатель и сценарист Василий Портяк
В возрасте 67 лет умер украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк, сообщает на своем сайте Национальный союз кинематографистов Украины.
Обновлено в 13:05
Спорт
Голландским конькобежцам выписывали лекарства от несуществующей астмы
Трое конькобежцев из Нидерландов заявили, что им прописывали лекарства от астмы, которой не было, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Происшествия
Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию
Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Политика
Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»
Созданная в Великобритании атмосфера секретности вокруг расследования "дела Скрипалей" указывает на провокацию против России, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В центре Краснодара произошел пожар на площади 100 кв. м
Пожар произошел в субботу вечером в здании на улице Буденного в центре Краснодара, по предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 14:23
Экономика
Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию
Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51