Футбол

Рубин — Ахмат 1:0Sport24.ru 08:39

Рубин — Ахмат
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
43′
Ризван Уциев
Руслан Камболов
62′
Игорь Коновалов
68′
Дмитрий Полоз
Хорен Байрамян
69′
76′
Дамиан Шиманский
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
77′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
82′
90′
Беким Балай
Аблай Мбенг
Артур Сагитов
90′+5′
Накануне Дюрей прибыл в Грозный, подписал с «Ахматом» соответствующие документы и был внесен в заявку в РПЛ. Вместе с командой Дюрей прибыл в Казань на матч 18-го тура чемпионата России с «Рубином». Ранее Дюрей работал в «Шальке-04» и «Галлешере».
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