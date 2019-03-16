Футбол
Олег Корнаухов: «Кафанов покинул „Рубин“ из-за финансовой части»Матч ТВ 03:48
Ветеран ЦСКА Олег Корнаухов высказался о роли тренера «Ростова» Виталий Кафанова в предстоящем матче 20-го тура РПЛ против «Рубина».
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