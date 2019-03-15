Футбол

Олег Корнаухов: «Кафанов покинул „Рубин“ из-за финансовой части»Матч ТВ 03:48

Ветеран ЦСКА Олег Корнаухов высказался о роли тренера «Ростова» Виталий Кафанова в предстоящем матче 20-го тура РПЛ против «Рубина».
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Взять Казань: Сегодня «Ростов» постарается прервать свою серию без побед в РПЛ

Rostof.ru03:00

Олег Корнаухов: «Кафанов покинул „Рубин“ из-за финансовой части»

Sportbox.RU03:48

Кузьмин: «Даже без Кафанова у „Ростова“ есть шансы обыграть „Рубин“»

Sport24.ru03:15

Олег Корнаухов: «Кафанов покинул „Рубин“ из-за финансовой части»

Матч ТВ03:48

«Рубин» - «Ростов»: возьмет ли одна из команд три очка?

Все про Спорт рувчера в 12:00

«Рубин» Курбана Бердыева сыграет с «Ростовом» Виталия Кафанова

Turkmenportalвчера в 07:01
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлии Началовой сделали операцию

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Шереметьево опасно сблизились два лайнера

"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:18
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии

В Мельбурне завершилась квалификация первого этапа сезона "Формулы-1" – Гран-при Австралии.
Обновлено в 03:31
Космос

Уволился разработчик новых модулей МКС

Обновлено в 01:45
Политика

Французский депутат поделился впечатлениями от посещения Ялты

Депутат от департамента Воклюз Жан Клод Буше рассказал, что первое, что приходит ему на ум при посещении Ялты, - это спокойствие и мир.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Стрелок из Новой Зеландии планировал продолжить атаку

Стрелок, напавший на мечети в городе Крайстчерч, планировал продолжить атаку, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для самолетов Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Политика

Бывший генпрокурор Украины посоветовал взять россиян в рабство

В эфире телеканала NewsOne Пискун посоветовал властям Украины потребовать от России ренту за пользование украинской землёй.
Обновлено в 04:05
Политика

Гуаидо заявил о получении контроля над компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, заявил, что контролирует Citgo — подразделение государственной нефтяной компании PDVSA в США.
Обновлено в 00:06
Общество

«Желтые жилеты» перекрыли движение транспорта на Елисейских полях

Несколько десятков человек перекрыли автомобильное движение в верхней части Елисейских полей.
Обновлено в 05:27
Политика

National Interest: Россия победила в санкционной войне

Профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье для журнала National Interest пришла к выводу, что Россия побеждает в санкционной войне против Запада.
Обновлено в 01:26
Политика

Певца Тото Кутуньо грозят не пустить на Украину

Итальянского поп-певца Тото Кутуньо могут не пустить на Украину, где у него запланированы гастроли.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Новой Зеландии увеличилось число жертв теракта

Количество погибших в результате теракта в Новой Зеландии увеличилось до 50.
Обновлено в 02:16
Экономика

Гильдия пекарей России сообщила об ожидаемом росте цен на хлеб

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщила, что с начала года средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились на 1,1%. При этом собеседник «РИА Новости» в объединении уточнил, что по итогам 2019 года ожидается рост цен на хлеб в 5-6%.
Обновлено в 03:20
Политика

ПАРНАС собирается инициировать федеральный референдум о доверии к власти

Михаил Касьянов отметил, что инициацию референдума планирую проводить строго в соответствии с нынешним законодательством.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В Латвии оштрафовали двух солдат США за осквернение памятника Свободы

Двух американских солдат в Латвии оштрафовали на 400 евро за то, что они справили малую нужду у главного монумента республики - памятника Свободы в Риге, сообщает информагентство LETA.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям Мервин

Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Состояние Юлии Началовой стабилизировалось

PR-менеджер Юлии Началовой рассказал о состоянии здоровья певицы. Об этом сообщило агентство РИА-Новости.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Красноярском крае зафиксирован похожий на метеорит летящий объект

Обновлено в 05:16
Спорт

Поршнев заменит Гараничева в эстафете чемпионата мира

Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в мужской эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину

Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Аксенов заявил о правовых перспективах иска к Киеву за ущерб Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что иск к Киеву за ущерб из-за нахождения полуострова в составе Украины имеет правовые перспективы.
Обновлено в 04:19
Политика

Депутата Госдумы лишили ученой степени из-за плагиата в диссертации

Президиум Высшей аттестационной комиссии Минобразования лишил ученой степени депутата Госдумы Евгения Москвичева ("Единая Россия"), пишет "Новая газета" со ссылкой на участников заседания академика Виктора Васильева и профессора Александра Фрадкова.
Обновлено в 04:53
Политика

Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено вчера в 14:03
Единоборства

Конор Макгрегор может вернуться в октагон

Конор Макгрегор, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата и UFC в двух весовых категориях, намерен вернуться в октагон.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В многоквартирном доме в Омске произошел хлопок газа

Обновлено в 03:37
Интернет

«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть

«Яндекс» начал тестирование социальной сети «Яндекс.Аура», позволяющей находить друзей с помощью технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 01:47
Происшествия

У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники

Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.
Обновлено вчера в 09:58
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Виталий Витальевич Кафанов
Футболист
Советский, казахстанский и туркменский футболист, вратарь; тренер.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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