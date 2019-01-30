Финансы
Розничный кредитный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%ТАСС 04:21
Розничный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%, опередив рынок. Об этом сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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Происшествия
Задержан отец сенатора Арашукова
Обновлено в 05:03
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей
АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Авто
Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников клиентам
Сбербанк заверил, что все случаи мошенничества внимательно изучаются, а сотрудники банка «постоянно совершенствуют» систему антифрода и никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные банковских карт и кодовое слово к ним.
Обновлено в 03:58
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Политика
Во время обысков мэр Риги Ушаков пропал
Националисты связали деятельность транспортников напрямую с «Согласием» и мэром Риги Ушаковым, заявив, что он должен подать в отставку, а городская дума — быть распущена.
Обновлено в 07:33
Гаджеты
Назван способ прочесть удаленные сообщения в WhatsApp
Пользователи WhatsApp обнаружили сбой в программе, который позволяет читать сообщения, удаленные собеседником, пишет Daily Mirror.
Обновлено в 02:02
Политика
Путин назвал Орешкина туристом после поездки на форум в Давос
Президент России Владимир Путин в начале совещания с членами правительства в шутку назвал главу Минэкономразвития Максима Орешкина туристом и попросил его рассказать о поездке на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 07:01
Интернет
Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN
Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Угонщика самолета «Аэрофлота» оставили под стражей
Югорский окружной суд оставил под арестом угонщика самолета «Аэрофлота» Павла Шаповалова.
Обновлено в 06:32
Происшествия
МВД передало картину Куинджи Минкульту
Обновлено в 07:29
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Интернет
Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS
Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В администрацию Балашихи пришли с обысками
Следователями совместно с оперативными сотрудникам ФСБ проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.
Обновлено в 07:09
Происшествия
На Украине после пропажи капитана «Норда» открыли дело об убийстве
Полиция Мелитополя открыла дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 06:09
Авто
Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России
Обновлено в 03:36
Здоровье
В ближайшие дни в России начнется эпидемия гриппа
В ближайшие дни в России начнется эпидемия гриппа.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки
Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В ряде регионов России прошла эвакуация из-за сообщений о минировании
"Здания школ будут обследованы в связи с поступившей на электронную почту ряда образовательных учреждений информацией с угрозами о минировании", — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
Смартфон «Яндекса» оказался непопулярным
Известно, что смартфон вышел в продажу 6 декабря 2018 года. 7 декабря гаджеты появились в розничной продаже.
Обновлено в 02:22
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Авто
Компания Toyota отзывает в России 113 кроссоверов Highlander
По сообщению компании «Тойота Мотор», под отзыв попадают кроссоверы реализованные на территории России в период с 5 ноября 2018 года по настоящее время.
Обновлено в 05:02
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Наука
Кошачий паразит может провоцировать развитие шизофрении
Паразитические протисты Toxoplasma gondii, которые представляют собой естественного паразита семейства кошачьих (в том числе и домашних кошек), могут провоцировать шизофрению у людей.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Во Владимирской области вспыхнула школа
Обновлено в 07:39
Экономика
Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone
Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Иван Ургант рассказал о полученной в ДТП травме
Российский телеведущий Иван Ургант рассказал о том, как попал в аварию во время последней поездки в США.
Обновлено в 07:23
Общество
Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве
Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
В РСА предупредили о возможном росте цен на ОСАГО
Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса.
Обновлено в 01:54