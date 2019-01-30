Финансы

Розничный кредитный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%ТАСС 04:21

Розничный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%, опередив рынок. Об этом сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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В ряде регионов России прошла эвакуация из-за сообщений о минировании

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