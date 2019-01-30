Розничный кредитный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%ТАСС 04:21

Розничный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%, опередив рынок. Об этом сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Розничный кредитный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%

Происшествия Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.

Авто Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq Новый кроссовер Skoda Kamiq показали на официальных скетчах, опубликованных сегодня компанией.

Происшествия Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников клиентам Сбербанк заверил, что все случаи мошенничества внимательно изучаются, а сотрудники банка «постоянно совершенствуют» систему антифрода и никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные банковских карт и кодовое слово к ним.

Происшествия Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.

Политика Мэр Риги Нил Ушаков опроверг свое задержание Бывший депутат рижской думы Руслан Панкратов сообщил, что мэра Риги задержали, при этом на кадрах TVNET видно, что журналисты беседуют с Нилом Ушаковым у ворот его дома.

Интернет Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.

Гаджеты Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.

Происшествия Пожар в школе во Владимирской области ликвидирован Пожар в школе в посёлке Красное Пламя Александровского района Владимирской области был ликвидирован.

Интернет Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.

Происшествия Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку Мужчина по имени Денис Чуприков обвиняется в том, что похитил картину с временной выставки 27 января.

Наука Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.

Экономика Apple собралась удешевить iPhone в России Компания Apple планирует снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение сигарет за рулем автомобиля.

Авто Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В администрацию Балашихи пришли с обысками Следователями совместно с оперативными сотрудникам ФСБ проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Происшествия В Химках учительницу уволили после травли первоклассника Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова получила официальное подтверждение от директора химкинской школы об увольнении учительницы физкультуры, после занятия с которой первоклассник попал в больницу.

Происшествия На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.

Политика Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Технологии Apple признала факт локализации персональных данных россиян Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.

Общество Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.

Наука Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.