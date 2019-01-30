Финансы

Розничный кредитный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%ТАСС 04:21

Розничный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%, опередив рынок. Об этом сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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Розничный кредитный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%

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Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
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Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
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Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
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