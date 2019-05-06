Экономика

Объем выдачи ипотеки по итогам первого квартала вырос на 6%Интерфакс 04:16

К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.
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Объем выдачи ипотеки по итогам первого квартала вырос на 6%

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
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Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
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Главным героем нового снимка стал немецкий спорткар Audi R8.
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В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
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