Экономика
Розничные кредиты помогут поддержать прибыль СбербанкаВедомости 02:57
«Розничное кредитование гораздо лучше работает, чем корпоративное, и мы будем увеличивать его», – рассказал на телеконференции зампред правления Сбербанка Александр Морозов. Сейчас розница занимает, по отчетности, 33,5% (или 6,9 трлн руб.) портфеля госбанка.
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