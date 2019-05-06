Экономика

Розничные кредиты помогут поддержать прибыль СбербанкаВедомости 02:57

«Розничное кредитование гораздо лучше работает, чем корпоративное, и мы будем увеличивать его», – рассказал на телеконференции зампред правления Сбербанка Александр Морозов. Сейчас розница занимает, по отчетности, 33,5% (или 6,9 трлн руб.) портфеля госбанка.
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Розничные кредиты помогут поддержать прибыль Сбербанка

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Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 03:01
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Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское телешоу X-Factor

Второе место занял Ержан Максим, он набрал 27,9% голосов.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети

На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде — без макияжа, в мини-юбке.
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Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

СКР возбудил дело из-за авиакатастрофы в «Шереметьево»

По состоянию на 21.30 мск 5 мая Следственный комитет России (СКР) подтвердил гибель 41 человека.
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Транспорт

Еще 55 станций метро построят в Москве до 2023 года

Всего с 2011 года в Москве введено 136,9 км линий, 73 станции метро и Московского центрального кольца, девять электродепо для обслуживания подвижного состава.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В трагедии с самолетом SSJ-100 погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 03:31
Политика

Эксперт оценил планы США направить авианосную группу как сигнал Ирану

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT намерение США направить авианосную ударную группу в качестве сигнала Ирану.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес

C могилы Юлии Началовой стали пропадать свечи и игрушки

Обновлено в 05:51
Происшествия

Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета: Пожар начался после второго удара о землю

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут после полета вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Хоккей

«Ак Барс» может вернуть голкипера Андерса Нильссона

По информации «Спорт Бизнес Online», в шорт-лист клуба входят шведский вратарь Андерс Нильссон, финн Харри Сятери и голкипер из НХЛ, чей клуб сейчас ведёт борьбу за Кубок Стэнли.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

При возгорании самолета в Шереметьево погиб один человек

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 05:08
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Политика

Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США

Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Якутске ребенок погиб на игровой площадке детсада

Обновлено в 03:29
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Названа причина возгорания SSJ-100

Обновлено в 04:42
Политика

Россия может выйти из Совета Европы

Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
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