Розничные кредиты помогут поддержать прибыль СбербанкаВедомости 02:57

«Розничное кредитование гораздо лучше работает, чем корпоративное, и мы будем увеличивать его», – рассказал на телеконференции зампред правления Сбербанка Александр Морозов. Сейчас розница занимает, по отчетности, 33,5% (или 6,9 трлн руб.) портфеля госбанка.

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Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

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Происшествия Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета: Пожар начался после второго удара о землю Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут после полета вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку.

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100 На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.

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Происшествия Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия При возгорании самолета в Шереметьево погиб один человек Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Происшествия «Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100 Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.

Происшествия Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомапнии «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево (на высоте 2 км в лайнер ударила молния) и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

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