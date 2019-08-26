Энергетика
Народные новостиРозничные цены на бензин в России выросли в июле на 0,2%
Потребительские цены на бензин в России в июле текущего года выросли на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем. Производители бензина в июле снизили цены на 0,8%, сообщает Росстат. Увеличение потребительских цен на бензин на 0,3% и более наблюдалось в 29 субъектах РФ.
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Здоровье
Гражданка США специально приехала рожать в Кемерово
Врач-акушер-гинеколог Наталья Силиванова, которая вела послеродовой период жительницы США отметила, что за 40-летний стаж работы это не первый случай, когда в кемеровский роддом специально приезжают беременные женщины из других стран.
Сибдепо 02:47
Культура
Лауреаты конкурса «Таврида-Арт» получили 87 млн рублей
RuNews24.ru 02:08
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Музыка
Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини
Заметили на премии и супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Тейлор Свифт в удлиненном цветном пиджаке в стиле Versace и Карди Би.
Телепрограмма 04:40
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Екатеринбург-ТВ 01:03
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов
Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов.
Megaobzor.com 04:30
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Российская газета 04:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Политика
Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной
Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Гаджеты
Xiaomi выпустит новый смартфон с поддержкой 5G уже этой осенью
Буквально вчера, во время своей речи, основатель Xiaomi Лей Цзюнь сообщил, что компания начала предварительные исследования технологии 5G и смартфонов с ее поддержкой около трех лет назад.
Ferra 01:39
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Музыка
Стали известны наставники шоу «Голос 8»
В новом сезоне музыкального суперпроекта «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин.
StarHit.ru вчера в 09:00
Космос
«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну
Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.
Политика Сегодня вчера в 23:38
Происшествия
Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ
Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Политика
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва вчера в 11:59
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru вчера в 17:26
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07